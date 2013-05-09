中国信托公司一季度信托资产创新高

路透北京5月9日 - 中国信托业协会公布，一季度末信托公司全行业信托资产规模为8.73万亿元，再创历史新高。这表明中国信托业高增长的势头仍在延续。

该协会网站周三发布的数据显示 中国信托资产规模与去年一季度末5.30万亿元相比，同比增长64.72%，与去年四季度末的7.47万亿元相比，环比增长16.87%。

自2009年以来，中国信托公司全行业管理的信托资产规模,已连续四年度保持50%以上的同比增长率。其中，2010年首次超过公募基金资产总额，2012年超过保险业资产总额。

从信托财产来源看，单一资金信托占比69.81%，集合资金信托占比23.99%，管理财产信托占比6.21%；从受托人管理功能看，融资类信托占比48.79%，投资类信托占比33.76%，事务管理类信托占比17.46%。

从资金信托的投向看，工商企业占比27.75%，基础产业为25.78%；证券市场占比11.11%，金融机构占比9.43%，房地产占比9.40%，其他占比16.53%。(完)

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(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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