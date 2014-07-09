中国信托资产近八成投向实体经济--信托业协会

路透北京7月9日 - 中国信托业协会专职副会长王丽娟日前表示，2013年信托业总资产规模的78.27%投向实体经济领域；信托行业规模和盈利增速均开始呈现趋缓态势。

王丽娟在信托业发展报告发布会上称，工商企业成为信托资产的第一大配置领域，2010至2013四年间，资金信托投向工商企业的占比呈现持续上升态势。2013年，信托业为中小微企业提供资金超过7,710亿元人民币，支持了6,377家中小微企业发展。

“2013年，信托业进一步拓展服务实体经济的广度和深度，对舒缓宏观经济的周期性波动发挥了重要的作用。”她称。

中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)董事长姜建清此前表示，中国的影子银行体系，其大部分资金投向也是实体经济，包括市政建设、房地产、制造业等，与西方影子银行大量投资债券等金融产品有很大差异。

信托业发展报告显示，2013年，从资金信托的投向看，第一大领域为工商企业，占比28.14%；第二大领域为基础产业，占比25.25%；第三大领域为金融机构，占比12.00%。

此外，就同比增速而言，信托资产规模2013年度较2012年增长46.05%，首次结束了自2009年以来连续4年50%以上的同比增长率。信托业务收入2013年度较2012年增长30%，增幅较2012年下降了6个百分点，较2011年的爆发式增长更是下降了77个百分点。

报告并显示，2013年底，68家信托公司管理的信托资产规模为10.91万亿元，同比增长46.05%；全行业实现利润总额568.61亿元，同比增长28.82%。

**实体经济风险传导**

王丽娟表示，实体经济风险向信托传递，部分前些年大规模扩张的行业面临深度调整，个别产业风险显着上升，影响信托项目兑付。

她称，部分交易对手财务困难，特别是中小企业经营压力大，资金周转困难，可能难以按时偿还信托贷款。此外，部分金融机构履职尽责不到位，未能发现交易对手涉及民间借贷、未及时发现交易对手违规担保或项目实际控制人挪用信托资金等问题。

“总的来看，信托行业风险可控，但风险防控压力增大。”她称。

据交行报告统计，今年全国信托到期量约5万亿元人民币，同比增幅超过50%。交行首席经济学家连平认为，在这其中，相比基建信托，房地产信托违约的可能性相对较大。

不久前，中诚信托发布公告称，规模为13亿元的“诚至金开2号”集合信托计划存在延期可能，因信托财产在到期前完成处置及变现存在不确定性。

王丽娟指出，目前监管部门逐级逐笔明确风险防控责任，要求信托公司对未来到期的所有项目建立台账，实时监测项目风险，并对房地产、融资平台、矿产等风险隐患进行重点监测。

报告还显示，长期以来信托业实行信托赔偿准备金制度和净资本约束制度，风险抵御能力不断增强。截至2013年底，全行业计提的信托赔偿准备金已达90.60亿元，实收资本总额为1,116.55亿元，净资产为2,555.18亿元。

中国人民大学信托与基金研究所所长周小明曾表示，对中国信托行业系统性风险的担心是杞人忧天，信托业的刚性兑付属于“伪命题”。 （完）

(发稿 李贺/侯向明; 审校 曾祥进)

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