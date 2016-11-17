中国信托业国家级统一登记平台中信登有望今年年底落地--财新

路透北京11月17日 - 中国财新网周四报导称，信托业国家级统一登记平台——中国信托登记有限责任公司设立已近尾声。目前中信登筹备工作已完成，正在全面启动成立工作。11月16日，银监会已就中信登成立举行创立大会暨第一次股东会，待后续《公司法》规定的一系列程序履行完毕，有望于2016年年底正式落地。

报导援引接近中信登人士指出，中信登作为信托业重要的金融基础设施，其成立，重要意义有三点，一是有利于依法保护信托受益人的利益；二是进一步规范信托行业发展和管理，为监管部门提供监测信托行业的信息平台；三是有利于信托资产阳光化，为反腐提供平台。

中信登是经国务院批准，由银监会批准设立的非银行金融机构，受银监会监管。据财新记者了解，为规范中信登依法合规开展相关业务，目前银监会信托部已起草《中信登管理办法》等监管细则，将于近日正式发布。

中信登注册地为上海自贸区，注册资本30亿元人民币。股权架构方面，中央国债登记结算有限责任公司（下称中债登）为控股股东，占比51%；中国信托业协会、中国信托业保障基金有限责任公司、上海陆家嘴发展有限公司，以及信托行业中市场规模较大、行业地位居前、管理水平较优的18家信托公司等参股。

中信登基本功能包括信托产品、受益权及其变动的登记，衍生功能是信托受益权流转交易等。此外，中信登还可提供其他不需要办理法定权属登记的信托财产公示服务。

“需要办理法定权属登记的信托财产，如信托计划中作为增信措施进行抵（质）押的房地产、股权、知识产权等，还是按照目前的法律规定到各自相关部门登记，而中信登可以作为辅助登记，法律效力相对较弱，但也有部门规章效力。”报导援引接近筹备组人士称。

中信登目标定位是对信托产品进行登记、公示，确保设立信托计划的信托财产独立性，防止第三人善意、或恶意侵犯信托受益人利益。在其后续发展中，再逐步发展信托受益权流转市场。产品及受益权登记、公示确权、信息披露、流转交易，是中信登成立后对信托业的重要意义。

“中信登实现上述作用是一个循序渐进的过程，首要目标是先把登记平台搭建好，再进行产品、受益权登记，促进产品标准化，而后在此基础上促进信托资产流动。障碍还很多，专业性也很强，需要逐步摸索推进解决，不可能一蹴而就。”多位参股中信登高管人士表示。

一方面是公司制企业；一方面是信托业基础设施服务平台，如何在服务信托行业与股东回报之间取舍平衡，对中信登后续展业将是一大考验。 报导称，中信登作为垄断性机构，第一目标是要服务行业，同时收取一定费用，收费范围包括信托产品、受益权信息及其变动情况登记的费用；信托受益权账户设立和管理费用；与信托登记、发行、交易等业务相关的信息查询、咨询、培训费用等。具体收费项目和标准尚待进一步确定。

中国信托业协会此前称，截至今年二季度末，信托全行业管理的信托资产规模为17.29万亿元，同比增长8.95%，这是自2010年以来信托资产同比增速首次跌破两位数增长，步入“个位数”增长时代。（完）