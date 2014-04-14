中国信托业监管趋严 刚性兑付“魔咒”短期仍难破

* 银监会下发意见，释出信托监管趋严信号--消息

* 信托限时清理4,000亿非标资金池

* 信托刚性兑付“魔咒”短期难破--业内人士

* 信贷与通道业务难做，未来转型方向显迷茫

记者 赵红梅

路透香港4月14日 -飞速飙升、规模已破10万亿元人民币的中国信托业黄金时代已过，迎接其的是更严监管和降速控风险思路。不过有关信托股东“兜底”职责的条款，则令信托业备受诟病的刚性兑付“魔咒”短期仍难被打破。

据两位消息人士透露，近日中国银监会下发关于信托公司风险监管的指导意见（99号文），释放出明确监管趋严和控风险的信号，并规定信托限时清理非标资金池。

“这是信托监管领导换帅后的新监管纲领，是目前主管信托业的银监会主席助理杨家才领导下的监管思路全面展示，也是今年针对信托业最重要和全面的行业监管文件。我们这段时间都在研究和应对。”北京一位信托公司高管称。

该意见涵盖内容极广，从风险处置原则到风险防控机制，再到转型方向、未来监管机制的细化均有涉及，并明确叫停了信托非标准化理财资金池业务，要求已开展相关业务的信托尽快清理并限时于6月30日前上报整改方案；而信托“信贷”和“通道”业务的界限亦有明确。

此外，银监会亦表示，今年上半年将完成信托公司净资本计算标准的修订工作，强化信贷类信托业务的资本约束和监管。

数位信托公司已收到上述意见的资深人士表示，该意见充分展现了监管层今年以来监管趋严的思路，在目前信托行业面临拐点、风险事件频发的背景下，足见风险形势的严峻，亦明确了“谁家孩子谁抱”的控风险细化落实。

今年1月底，曝出30亿资金黑洞的中诚信托“诚至金开1号”兑付事件虽最终有惊无险化解，以向投资者退还本金、但没有第三年利息的方案暂时告歇，但却给中国监管层敲响警钟。为防止信用风险事件爆发，监管层思路已明显趋严。

**刚性兑付“魔咒”短期仍难破**

此次意见在风险防控环节中首次明确了信托公司在风险中的应付责任，要求信托要建立流动性支持和资本补充机制。信托公司股东应承诺或在信托公司章程中约定，当信托公司出现流动性风险时，给予必要的流动性支持。

“信托公司经营损失侵蚀资本的，应在净资本中全额扣减，并相应压缩业务规模，或由股东及时补充资本。信托公司违反审慎经营规则、严重危及公司稳健运行、损害投资人合法权益的，监管机构采取责令控股股东转让股权或限制股东权利等监管措施。”该意见规定。

上海一位信托业高管对上述条款表现了一定担忧，“要求股东撑腰，信托公司刚性兑付的‘潜规则’到底还能否破除？”

另一位信托公司业务负责人亦表示，目前从监管层的风向看，没有任何迹象要破刚兑，而99号文反而是强化了刚兑的可能，况且信托计划最后时限实现兑付还是有很多方法的，比如四大资产管理公司、民营企业等接盘。

从2012年至今，仅媒体披露的信托到期难以兑付的案例就已超过20例，但迄今仍无一例真正打破刚性兑付。如中融信托--青岛凯悦集合信托项目于2012年因融资方房屋销售不畅而无法到期偿付，最后通过司法拍卖获得补偿，保证信托计划的偿付。

亦有业内研究人士表示，监管层对信托股东职责提出了明确要求，股东压力明显增大，信托牌照对于股东价值料会进一步减弱，因经营损失涉及扣减净资本，亦会让信托公司更谨慎开展业务。此外，信托公司出事，股东需出面解决，信托公司刚兑魔咒自然难破。

他坦言，信托公司以后可能更倾向于“刚兑”，否则信托发行的所有产品可能会遭受投资者冷落、信托牌照声誉受损、股东还要连带责任，监管层亦会停发公司产品甚至吊销牌照等处罚。

意见同时要求，从今年起对信托公司业务范围实行严格的准入审批管理，凡新入市的产品需按程序和统一要求在入市前10天逐笔向监管机构报告，监管层不对具体产品实质性审核，但可根据评级、净资本状况等采取监管措施。

截止2013年底，中国信托业资产管理规模已突破10万亿元大关，但2013年同比增速46%，已较此前四年超过50%年均增速有所回落。信托产品面临兑付压力，经济增速放缓制约企业融资需求等均会让信托业步入调整和风险释放阶段。

**清理4,000亿非标资金池增大刚兑难度**

意见亦明确，信托公司不得开展非标准化理财资金池等具有影子银行特征的业务。对已开展的非标准化理财资金池业务，要查明情况，摸清底数，形成整改方案，于2014年6月30日前报送监管机构。各银监局要加强监督指导，避免因“一刀切”引发流动性风险。

信托界人士认为，监管层担忧的是一旦市场出现流动性问题，信托业资金池期限错配将会爆发危机与风险。有业内人士估计目前信托涉及非标理财资金池的规模在约4,000亿元左右。

今年1月初，银监会召开全国银行业监管工作会议，当时即已强调，信托业要回归主业，运用净资本管理约束信贷类业务，不开展非标资金池业务，及时披露产品信息。去年年底，国务院下发加强影子银行监管文件（107号文）亦明确信托开展非标准化理财资金池在被禁之列。

信托公司资金池业务初衷是建一个先于项目的资金平台，可以将资金与各类项目的长期融资需求与投资者短期理财需求匹配，期限错配降低募集成本、提高收益率。而非标资金池则是指资金池投资标的大部分是非标准化金融产品。

“现在很多信托是靠资金池维持流动性，一旦非标资金池被清理掉，轻则导致信托资金池业务规模和收益双降，重则导致后续信托违约增多，若非标出现大规模坏账，信托的刚性兑付难度增大，而信托背后的股东有无资金补充实力很难说。”一位金融业高管称。

然亦有信托公司人士称，信托业的非标资金池目前规模约4,000亿元左右，即使按时处理完，对行业影响不大，更大的约束是后面，即银监会今年将发布的信托公司净资本管理办法。

**信贷与通道难做，信托转型之路现迷茫**

已破10万亿管理规模的信托业，今年一季度发行量萎缩较大，疲态已显，各家信托公司都在考虑谋求转型，但从目前看尚未形成新的增长点。

本次意见明确了对目前主流的通道和信贷两类业务进行了监管方向的明确，通道业务今后必须在合同上明确风险承担主体和通道功能主体，将抽屉协议“阳光化”，而信贷类业务要加强风险资本的约束。

此外，意见还指出要推动业务转型，改造信贷类集合资金信托业务模式，研究推出债权性信托直接融资工具；大力发展真正的股权投资，支持符合条件的信托公司设立直接投资专业子公司；鼓励开展并购业务；积极发展资产管理等收费型业务；探索家族财富管理；完善公益信托制度等。

“比如股权投资，目前信托公司刚兑未破下，搞高风险的非上市股权投资，信托公司和其股东有充足的动力吗？家族财富管理的配套还很不健全。”上述北京的信托公司高管认为，信托转型之路迷茫且漫长，目前就面临通道业务被挤、融资业务受限、投资业务无力做等多种现实问题。

一位信托经理亦认为，从意见来看，信托资金池业务压缩直接会增大信托刚性兑付的兜底难度，明确了信贷和通道难做，行业转型路途漫长，激励性薪酬延付对信托业从业者激励造成一定打击，信托公司管理压力亦会增大，“总之，信托业美好的黄金年代已经过去了。”(完)

(审校 张喜良)

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