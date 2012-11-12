中国信托业资产规模突破6万亿

路透北京11月12日电---中国信托业资产规模迈入"6万亿时代".中国信托业协会数据显示,截止今年三季度末,中国信托资产规模达63,201.76亿元人民币,比上季度末增长14.08%.

由此,信托业资产规模已与保险业资产总额相接近.此前数据显示,截止三季度末,保险业资产总额68,999.46亿元.

近日刊登在信托业协会网站的数据指出,从信托资产配置领域来看,工商企业是资金信托的最重要配置领域,投向该领域余额为14,942.46亿元,占比达到25.06%,相比二季度末的24.39%占比进一步提升.

其次,基础设施信托占比二季度以来出现小幅回升,投向该领域余额为13,917.93亿元,占比达到23.34%%,上季度末为22.62%.

相比之下,房地产信托占比有所下降,但规模余额在小幅上升.数据显示,投向房地产余额为6,765.12亿元,占比11.34%,二季度末上述两项数据分别为6,751.49亿元和12.81%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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