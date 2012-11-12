中国信托业资产规模突破6万亿

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
路透北京11月12日电---中国信托业资产规模迈入"6万亿时代".中国信托业协会数据显示,截止今年三季度末,中国信托资产规模达63,201.76亿元人民币,比上季度末增长14.08%.
由此,信托业资产规模已与保险业资产总额相接近.此前数据显示,截止三季度末,保险业资产总额68,999.46亿元.
近日刊登在信托业协会网站的数据指出,从信托资产配置领域来看,工商企业是资金信托的最重要配置领域,投向该领域余额为14,942.46亿元,占比达到25.06%,相比二季度末的24.39%占比进一步提升.
其次,基础设施信托占比二季度以来出现小幅回升,投向该领域余额为13,917.93亿元,占比达到23.34%%,上季度末为22.62%.
相比之下,房地产信托占比有所下降,但规模余额在小幅上升.数据显示,投向房地产余额为6,765.12亿元,占比11.34%,二季度末上述两项数据分别为6,751.49亿元和12.81%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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