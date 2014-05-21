中国信托业刚性兑付是伪命题--专家

路透北京5月21日 - 中国人民大学信托与基金研究所所长周小明周三表示，对中国信托行业系统性风险的担心是杞人忧天，信托业的刚性兑付属于“伪命题”。

他在中国国际经济交流中心举办的“经济每月谈”上指出，信托行业从2000年开始的制度重构中就已经设计了“防火墙”，以避免发生现代金融意义上的兑付风险。

“刚性兑付对于信托行业是确确实实的‘伪命题’，因为它不是制度约束，而是策略选择。”周小明称。

他具体解释说，信托公司的固有业务中不包括负债业务，完全靠自己的资本金运作。从这个意义上说，固有业务内部不存在金融业的系统性债务风险。

此外，信托业务和固有业务之间是隔离的，而且是法律意义上的隔离。这点明确了信托产品“买者自负”的原则。同时，每一单信托产品之间风险也是隔离的。

他指出，目前11.73万亿人民币的信托资产中，70%是单一信托，基本上是金融机构交叉性业务下降的通道业务，不存在刚性兑付，风险责任主体不在信托公司。而剩下的3万亿非通道信托资产中，只有2万亿是需要刚性兑付的非标债权。

中国人民银行行长周小川在两会期间曾表示，应该想办法打破信托业界存在的刚性兑付规则，这种业界惯例“不是政策，而是普遍存在的现象”。此前中国债市刚性兑付随着超日债实质性违约而终结。

对于出台不久的“99号文”，周小明称，这是行业在策略上打破刚性兑付的信号，强调了“对信托项目的风险要采取市场化的化解风险手段。”

此前，中国银监会下发关于信托公司风险监管的指导意见（99号文），释放出明确监管趋严和控风险的信号，并规定信托限时清理非标资金池。

根据中国信托业协会最新发布的2014年一季度信托业运行情况报告，截至一季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模达11.73万亿元，较年初增长7.52%。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。