中国拟投资420亿美元建世界最长海底隧道

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月11日 - 中国经济网周四报道称，中国将斥资2,600亿元(420亿美元)推进渤海海峡跨海通道计划，跨海通道建成后将成为世界上最长的海底隧道。
报道称，设计全长123公里的跨海通道将连接辽宁大连和山东烟台，但报道未提到工程何时完工。
报道称，中国最初于1994年宣布海底通道计划，总投资100亿美元，预计在2010年前完工。但20多年过去了，该项目依然停留在计划阶段。
当时，官方媒体称该通道将把两地区间的距离缩短620英里。
据报道，中国工程院院士王梦恕预计跨海通道建成后一年的收入会达到200亿元，12年就差不多会收回成本。“货运会很赚钱，”他说道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。