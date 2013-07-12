中国拟投资420亿美元建世界最长海底隧道

路透北京7月11日 - 中国经济网周四报道称，中国将斥资2,600亿元(420亿美元)推进渤海海峡跨海通道计划，跨海通道建成后将成为世界上最长的海底隧道。

报道称，设计全长123公里的跨海通道将连接辽宁大连和山东烟台，但报道未提到工程何时完工。

报道称，中国最初于1994年宣布海底通道计划，总投资100亿美元，预计在2010年前完工。但20多年过去了，该项目依然停留在计划阶段。

当时，官方媒体称该通道将把两地区间的距离缩短620英里。

据报道，中国工程院院士王梦恕预计跨海通道建成后一年的收入会达到200亿元，12年就差不多会收回成本。“货运会很赚钱，”他说道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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