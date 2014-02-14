渤海海峡海底隧道或最早明后年开工--官媒

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透上海2月14日 -《中国日报》周五报道称，中国工程专家将不晚于4月向政府提交渤海海峡海底隧道规划，若获批准，可能最早明后年就开工。
该隧道全长123公里，长度将是目前世界最长海底隧道--日本青函海底隧道的两倍多，后者连接日本本州岛与北海道。
据《中国日报》报道，渤海海峡海底隧道将连接辽宁大连与山东烟台，建成后两地车程将缩短至40分钟左右。目前从大连到烟台需围着渤海转一个C字形大圈，陆路路程1,400公里，乘船则需8小时左右。
中国早在1994年就宣布计划建设该隧道，当时计划2010年前竣工。但直至目前，该项目仍在规划阶段。《中国日报》称，自2009年以来，该项目每年都会在人大会议上提出来。
据报道，中国工程院隧道专家王梦恕称该隧道总投资估计约在2,200亿元人民币。
日本青函海底隧道是目前世界最长的海底隧道，全长54公里，1988年正式通车。连接英国与法国的英吉利海峡全长则约51公里。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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