渤海海峡海底隧道或最早明后年开工--官媒

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月14日 - 《中国日报》周五报导称，中国工程专家将不晚于4月向政府提交渤海海峡海底隧道规划，若获批准，可能最早明后年就开工。
该隧道全长123公里，长度将是目前世界最长海底隧道--日本青函海底隧道的两倍多，后者连接日本本州岛与北海道。
据《中国日报》报导，渤海海峡海底隧道将连接辽宁大连与山东烟台，建成后两地车程将缩短至40分钟左右。目前从大连到烟台需围着渤海转一个C字形大圈，陆路路程1,400公里，乘船则需8小时左右。
中国早在1994年就宣布计划建设该隧道，当时计划2010年前竣工。但直至目前，该项目仍在规划阶段。《中国日报》称，自2009年以来，该项目每年都会在人大会议上提出来。
据报导，中国工程院隧道专家王梦恕称该隧道总投资估计约在2,200亿元人民币。
日本青函海底隧道是目前世界最长的海底隧道，全长54公里，1988年正式通车。连接英国与法国的英吉利海峡全长则约51公里。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)