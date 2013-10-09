中国回应土耳其购中国导弹 称不应将正常商业竞争政治化

路透北京10月8日 - 中国外交部周二努力打消有关方面对土耳其采购中国防空导弹系统的担忧，称希望各方客观理性看待，不应将正常的商业竞争政治化。

美国和北约均对土耳其采购中国防空导弹系统表示担忧，称中国的防空导弹系统可能无法与土耳其其他盟友的导弹系统兼容。

一些北约外交官还表示，中国导弹系统并入北约防御系统，可能会引发网络安全担忧以及北约与中国企业交换技术数据等问题。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，中国的军品出口遵循不损害有关地区和世界的和平、安全与稳定，不干涉接受国内政的原则，严格遵守中国承担的相关国际义务。

“中国公司与土耳其的有关合作是两国间正常的军贸合作，希望各方客观理性看待，不应将正常的商业竞争政治化。”

土耳其国防部上月表示，已相中中国精密机械进出口总公司提供的FD-2000导弹防御系统，而非美俄及欧洲企业价格更高的系统。

该国称可能签署合同，但尚未作出最终决定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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