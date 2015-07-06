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时事要闻 | 2015年 7月 6日 星期一 09:57 BJT

土耳其发生反华游行 中国使馆发安全提示

路透北京/伊斯坦布尔7月5日 - 中国领事服务网上的公告称，近日，土耳其境内发生多起反华示威游行。其间，一些在土中国游客受到袭扰。

公告称：“中国驻土耳其使领馆提醒在土中国公民注意加强安全防范，切勿接近或拍摄游行队伍，尽量减少单独外出活动。”

土耳其媒体《自由报》（Hurriyet）报导称，位于伊斯坦布尔Tophane旅游区的一家中餐馆上周遭到一小群人袭击，这家餐馆的窗户被砸。

伊斯坦布尔周日发生游行，数百名示威者前往中国驻伊斯坦布尔总领事馆，他们打着旗帜，高喊反华口号。

当天早些时候，有部分示威者曾焚烧了一面中国国旗。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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