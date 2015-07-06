土耳其发生反华游行 中国使馆发安全提示

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京/伊斯坦布尔7月5日 - 中国领事服务网上的公告称，近日，土耳其境内发生多起反华示威游行。其间，一些在土中国游客受到袭扰。
公告称：“中国驻土耳其使领馆提醒在土中国公民注意加强安全防范，切勿接近或拍摄游行队伍，尽量减少单独外出活动。”
土耳其媒体《自由报》（Hurriyet）报导称，位于伊斯坦布尔Tophane旅游区的一家中餐馆上周遭到一小群人袭击，这家餐馆的窗户被砸。
伊斯坦布尔周日发生游行，数百名示威者前往中国驻伊斯坦布尔总领事馆，他们打着旗帜，高喊反华口号。
当天早些时候，有部分示威者曾焚烧了一面中国国旗。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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