土耳其发生反华游行 中国使馆发安全提示

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京/伊斯坦布尔7月5日 - 中国领事服务网上的公告称，近日，土耳其境内发生多起反华示威游行。其间，一些在土中国游客受到袭扰。
公告称：“中国驻土耳其使领馆提醒在土中国公民注意加强安全防范，切勿接近或拍摄游行队伍，尽量减少单独外出活动。”
土耳其媒体《自由报》（Hurriyet）报道称，位于伊斯坦布尔Tophane旅游区的一家中餐馆上周遭到一小群人袭击，这家餐馆的窗户被砸。
伊斯坦布尔周日发生游行，数百名示威者前往中国驻伊斯坦布尔总领事馆，他们打着旗帜，高喊反华口号。
当天早些时候，有部分示威者曾焚烧了一面中国国旗。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。