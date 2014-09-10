中国称土耳其会根据自身利益就导弹系统问题作出决定

路透北京9月9日 - 中国周二称，土耳其将根据其“自身利益”做出决定。此前土耳其总统埃尔多安称与法国商讨购买导弹防御系统，因与中国存在分歧。

美国和北约官员曾表示，土耳其在导弹防御系统上与中国进行合作将引发武器兼容性问题和安全问题，中国最初是土耳其招标的中标方。

中国外交部发言人华春莹表示，该导弹协议是正常的军事贸易合作。

“中国公司与土耳其的上述合作是正常的军贸合作。中方相信土方会做出符合自身利益的决定。”华春莹说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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