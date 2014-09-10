中国称土耳其会根据自身利益就导弹系统问题作出决定

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月9日 - 中国周二称，土耳其将根据其“自身利益”做出决定。此前土耳其总统埃尔多安称与法国商讨购买导弹防御系统，因与中国存在分歧。
美国和北约官员曾表示，土耳其在导弹防御系统上与中国进行合作将引发武器兼容性问题和安全问题，中国最初是土耳其招标的中标方。
中国外交部发言人华春莹表示，该导弹协议是正常的军事贸易合作。
“中国公司与土耳其的上述合作是正常的军贸合作。中方相信土方会做出符合自身利益的决定，”华春莹说道。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应