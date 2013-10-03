即使土耳其导弹防御协议搁浅 中国也获得了成功

路透香港10月2日（记者 David Lague） - 中国精密机械进出口总公司（CPMIEC）获得的40亿美元土耳其防空导弹系统订单是中国成为先进武器供应国的重大突破，尽管美国和北约的反对可能导致协议搁浅。

CPMIEC竞标成功，与土耳其合作生产FD-2000防空导弹系统，这是中国供应商首次从北约成员国那里获得先进设备的大订单。美国、俄罗斯和西欧生产商也参与了竞标。

CPMIEC的成功震惊了全球军火贸易专家和北约高级官员。该公司因与伊朗、朝鲜和叙利亚有往来，受到美国制裁。

“我认为这是件大事，如果协议付诸实施，将具有里程碑意义。”斯德哥尔摩国际和平研究所中国军火出口研究员Oliver Brauner指出。

土耳其可能迫于压力取消该防空导弹系统协议，但部分中外评论家表示，这仍将是中国取得的标志性胜利。

他们指出，土耳其愿意选择FD-2000而非成熟的其他防空导弹系统，确认了中国导弹和航空航天行业的快速技术进步以及竞争力。

这还暗示，中国国防行业料成为高科技军火的低成本供应商，中国同时也在迅速增加小型武器、火炮、装甲车、一般用途车辆和老式导弹等基本军事设备的销售。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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