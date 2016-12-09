工银土耳其完成4.5亿里拉互换交易 为两国之间首笔--消息

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透安卡拉12月8日 - 银行消息人士周四表示，工银(601398.SS)土耳其在11月底完成了一笔4.5亿里拉(1.3255亿美元)互换交易，这是根据两国之间达成的协议所进行的首笔这类交易。
2015年11月中国和土耳其将双边本币互换协议又延长了三年，将互换额度从100亿元人民币(14.5亿美元)上调至120亿元人民币。
中国央行在其网站上发表声明称，根据双方意愿，协议未来可以延长。
工银土耳其(ICBCT.IS)由中国工商银行持有多数股权。中国工商银行是全球按资产计最大银行。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。