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中国财经 | 2016年 12月 9日 星期五 08:47 BJT

工银土耳其完成4.5亿里拉互换交易 为两国之间首笔--消息

路透安卡拉12月8日 - 银行消息人士周四表示，工银(601398.SS)土耳其在11月底完成了一笔4.5亿里拉(1.3255亿美元)互换交易，这是根据两国之间达成的协议所进行的首笔这类交易。

2015年11月中国和土耳其将双边本币互换协议又延长了三年，将互换额度从100亿元人民币(14.5亿美元)上调至120亿元人民币。

中国央行在其网站上发表声明称，根据双方意愿，协议未来可以延长。

工银土耳其(ICBCT.IS)由中国工商银行持有多数股权。中国工商银行是全球按资产计最大银行。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

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