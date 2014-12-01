土耳其表示愿收容在泰国被拘的维族人 中方作出回应

路透北京11月28日 - 土耳其表示愿收容在泰国一人口走私营地被解救的约200名维吾尔族人，中方周五作出回应。

泰国警方3月查获该营地，有中国官员确认其中数十人是来自新疆的维吾尔族人。

土耳其官方通讯社Anadolu周三报导称，土耳其外长卡乌索戈鲁(Mevlut Cavusoglu)请求泰国将这些维族人送往土耳其。中国对土方此举感到不满，因中国认为这些前往泰国的人是“非法移民”。

当被路透问及对土耳其此举如何回应时，中国外交部发言人华春莹答复称，处理好在泰国被羁押的疑似中国籍非法移民案件是中泰双方的事。

她在发给路透的传真中称：“我们敦促有关国家立即停止介入干涉有关案件的处置工作，并在非法移民问题上谨言慎行，不要向外界发出纵容甚至支持非法移民活动的错误信号。”

华春莹还表示，“非法移民活动扰乱国际间正常出入境秩序，侵害国际社会共同利益，对相关国家和地区安全造成危害。”

据信中国有少数维族人取道老挝或缅甸，然后进入泰国和其他国家。

“我在纽约向泰国外长提出了此事，也在北京向中国外长提过此事，我告诉他们土耳其愿意收容这些维族人。”Anadolu通讯社引述卡乌索戈鲁的话称。

泰国移民官员拒绝置评，泰国外交部也没有立即回复路透的询问。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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