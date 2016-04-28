王毅同土耳其外长会面 双方承诺加强反恐安全合作

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京4月27日 - 根据中国外交部网站公告，中国外长王毅周三在北京会见来华出席亚信第五次外长会议的土耳其外长查武什奥卢。
王毅强调，反恐安全合作是中土政治互信的重要内容，双方应密切配合，共同打击包括“东突厥斯坦伊斯兰运动”在内的恐怖主义组织，反对极端主义，遏制非法移民。
查武什奥卢称，中国的安全关切就是土耳其的关切，土方将采取一切必要措施，切实加强两国反恐安全合作，打击非法移民，打击“东突厥斯坦伊斯兰运动”，继续重视中方安全关切，不允许任何人在土从事危害中国安全的活动。（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。