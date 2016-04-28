王毅同土耳其外长会面，双方承诺加强反恐安全合作

路透北京4月27日 - 根据中国外交部网站公告，中国外长王毅周三在北京会见来华出席亚信第五次外长会议的土耳其外长查武什奥卢。

王毅强调，反恐安全合作是中土政治互信的重要内容，双方应密切配合，共同打击包括“东突厥斯坦伊斯兰运动”在内的恐怖主义组织，反对极端主义，遏制非法移民。

查武什奥卢称，中国的安全关切就是土耳其的关切，土方将采取一切必要措施，切实加强两国反恐安全合作，打击非法移民，打击“东突厥斯坦伊斯兰运动”，继续重视中方安全关切，不允许任何人在土从事危害中国安全的活动。（完）