中国广电总局禁止电视剧中插播广告

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透北京11月28日电---中国广电总局周一称，禁止电视剧中间插播广告，以"统一思想认识"。
11月25日，广电总局向各地发出《关於贯彻执行〈《广播电视广告播出管理办法》的补充规定>的通知》。通知称，新规将於2012年1月1日起正式实施。
中共十七届六中全会10月份在北京举行，会上研究了有关深化文化体制改革等若干重大问题。
"广播电视作为党和人民的喉舌、重要的宣传思想文化阵地，在公共文化服务体系建设中担负着重要责任，必须充分发挥优势，切实履行好自己的职责，"广电总局在其网站上称。
11月初的中央电视台2012年广告招标中，广告收入上升12.5%至纪录高位142.6亿元人民币（22.45亿美元）。但增幅创六年最低，暗示企业持谨慎态度，经济增速可能进一步放缓。
9月，中国叫停《快乐女声》一年，因该节目超时，并以"弘扬道德"的节目取而代之，如公共安全和居家技巧等。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透巴黎2月6日 - 法国民调公司Opinionway周一公布的调查结果显示，今年总统大选中，独立参选人马克龙(Emannual Macron)料将轻松打败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)。