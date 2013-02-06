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时事要闻 | 2013年 2月 6日 星期三 13:29 BJT

中国广电总局叫停“送礼”广告

路透北京2月6日--- - 新华社周三报导称，广电总局近日下发《关于清理广播电视“送礼”广告的通知》，要求各级电台电视台立即删除含有渲染“送礼”内容的广告。

通知指出，一些电台电视台播出的个别广告出现了“送礼首选”、“送领导”、“上级有面子”等渲染“送礼”的内容，且礼品中不乏名表、珍邮、金银纪念币等，传递了不正确的价值观，容易助长不良社会风气。

中共中央总书记习近平多次呼吁反腐倡廉。在1月22日发表重要讲话时，习近平强调反腐败要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

广电总局新闻发言人称，电台电视台作为重要的宣传思想文化阵地，要充分发挥好引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的重要作用。（完）

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