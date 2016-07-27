中国乐视将以20亿美元收购美国电视生产商Vizio

路透7月26日 - 中国乐视控股(300104.SZ)周二称，将以20亿美元收购美国消费电子公司Vizio Inc (VZIO.O)。

Vizio生产经济型平板电视、条形音箱和液晶显示器。该公司成立于2002年，目前是美国最大的电视生产商之一。

Vizio去年进行首次公开招股(IPO)。根据招股说明书，该公司2015年前六个月实现销售13亿美元。

乐视称，Vizio的硬件和软件业务将作为乐视的全资子公司运营，该公司的Inscape TV收视数据业务将被分拆为独立公司。

在本次交易中，美银美林是Vizio的顾问，Latham & Watkins LLP是法律顾问。预计这项交易将在第四季完成。(完)