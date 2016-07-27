中国乐视将以20亿美元收购美国电视生产商Vizio

李克强称今年棚改任务艰巨 推动新开工600万套任务早安排早启动
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透7月26日 - 中国乐视控股(300104.SZ)周二称，将以20亿美元收购美国消费电子公司Vizio Inc (VZIO.O)。
Vizio生产经济型平板电视、条形音箱和液晶显示器。该公司成立于2002年，目前是美国最大的电视生产商之一。
Vizio去年进行首次公开招股(IPO)。根据招股说明书，该公司2015年前六个月实现销售13亿美元。
乐视称，Vizio的硬件和软件业务将作为乐视的全资子公司运营，该公司的Inscape TV收视数据业务将被分拆为独立公司。
在本次交易中，美银美林是Vizio的顾问，Latham & Watkins LLP是法律顾问。预计这项交易将在第四季完成。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。