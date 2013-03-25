姗姗来迟的两岸金银三会能否让期待不落空？

2月6日，在台北一家银行的职员在清点人民币。 REUTERS/Stringer

* 参股料首度端上金银会谈判桌

* 陆银来台参股上限调高有望促成两岸相互参股

* 银监会核准的QDII资金可望开放来台

* 离岸人民币业务提高陆银来台意愿

记者 詹静宜/赵红梅

路透台北/香港3月25日 - 睽违一年半的两岸银行监理合作会议(简称金银会)料于4月初登场，大陆银监会主席尚福林将率团来台，两岸参股料将首度搬上金银会谈判桌，陆银参股金控旗下银行上限最高或可提升至20%，并有望推动两岸相互参股获得突破。

不过此前金银二会释出的四大红包迄今仍有政策并未兑现，令银行圈人士对此期待虽深，但也怕在政策落实上最终是雷声大、雨点小。

目前金银会已召开过两回，前面两会皆是半年一次，唯独这次历经大陆领导人换届的政经高层人事布局而延宕至今，因此台湾金融圈格外引颈期盼。

一位金管会消息人士指出，已着手进行修改两岸金融业务往来条例，包括两岸银行业参股上限及OECD条款等，金管会将会同相关部会后再送交行政院核定后即可发布实施。

“相关联结的法案修订进度超前，”该消息人士说。凸显金管会已定调朝自由化方向处理。

台湾金管会主委陈裕璋上周赴立法院备询时也明确表态称，业者关心的议题都会想办法去谈，争取业界较佳的经营环境。

但由于这次涉及参股议题，陈裕璋发言格外谨慎，对于金银三会召开日期及谈判议题皆三缄其口，会中数度强调，“由于涉及要价与给价，不方便公开说明”。

目前台湾法令限制陆银来台参股上限则为5%，台湾银行公会理事长刘灯城日前接受路透专访时表示，银行公会已建议陆银来台参股金控旗下银行比重或可放宽至20%，并弹性处理两岸的金融机构相互设点限制，比如须在经济合作开发组织(OECD)国家经营经验2-5年的限制，改以金融机构的资产规模来做为往来设立据点的限制。

对于金银会调高陆银参股上限，刘灯城乐观认为，“这次机会蛮大的!”

至于陆银来台参股上限调幅端看大陆银监会能给多少，像是台商定义放宽、台资银行第二家分行及子行申请案尽速审理等，就如同刘灯城所言，在两岸互相谈判过程中，是相对的，“give and take!”。

**两岸相互参股案成行有望**

依据现行台湾相关法令规范，符合来台参股只有四家陆银，包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)、中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)及中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)，且受限于陆银来台参股、设立分行只能二择一，因此排除已设立台北分行的中国银行及中国交通银行外，金管会也已受理中国建设银行的办事处升格分行案，所以现阶段只剩下中国工商银行符合资格。

工行总行国际部一位人士坦言，之前有考虑过在台湾收购和设立分行，但当时苦于政策受限，并无实质进展，目前还是考虑设立分行，并寻求能控股的金融公司、银行等机会。

“台湾是中资银行国际化不可少的一颗棋子，”他说。

他进一步分析道，从经营的角度来看，台湾银行业的平均利差在大陆的1/10，很难赚钱，所以仅从盈利角度设分行等并不经济，但从两岸关系、离岸人民币业务、服务主要客户群走出去角度。

德意志证券金融产业分析师李懿璇认为，提高陆银来台参股上限虽属正面，但符合条件仅剩一家，除非金管会同意放宽陆银来台的限制，否则利多有限。

金管会官员对此表示，陆银来台参股或分行只能二择一的限制在短期很难松绑，不过OECD条款放宽后，不仅让更多陆银可以符合来台参股或设点的条件，而台资银行赴陆设点或参股的条件也同样会放宽。市场推估台新金(2887.TW)旗下台新银及远东商银(2845.TW)可望因此受惠。

目前表态有意相互参股就属国泰金(2882.TW)及富邦金(2881.TW)。

台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚日前对路透表示，“当然希望相互参股”，创造双方最大价值，很多业务可以合作，今年会努力!

市场关注国泰金去年股东会已通过400亿台币增资案，今年是否办理，李长庚则称，我也希望。但对于参股对象则不愿透露。

向来积极藉由并购扩大规模的富邦金控总经理龚天行也认为，大陆银行若来台参股本地金融业，上限最少要15%以上，并不排除两岸相互参股的可能性。

市场预期富邦金可能藉由富邦银行(香港)引进陆资相互参股，龚天行曾透露，旗下富邦银行(香港)希望藉由加盟寻求策略性投资人，中国大陆的金融机构兴趣较高，如策略伙伴为陆资的话,应该不受5%的参股限制。

富邦金控去年底宣布将取得大陆华一银行80%股权，投资金额共64.5亿元人民币(约合306亿台币)，将成为首宗台湾银行业控股大陆银行的并购案。并已于日前获得金管会核准。此外，富邦金将透过子公司富邦银行(香港)参股的厦门银行，参股桂林银行18%股权。

至于永丰金(2890.TW)旗下的永丰银行则是有意引进陆资参股。

永丰金控董事长何寿川表示，提高陆银来台参股上限由现行5%到20%，两岸金融业相互参股上限比例相同，使双方利益一致，从竞争转为合作，有助于强化在大陆地区发展之流动性及营运支持；如陆银参股金控20%,可能会成为金控最大股东，台湾管理单位可能会有点犹豫，但陆银参股金控的子公司银行20%后，金控母公司也还持有子公司银行80%持股.

以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK) (600036.SS)行长马蔚华此前来台时曾指出，来台湾参股银行5%，实在没吸引力.他认为，来台参股起码要有点影响力,最好是超过51%，掌有控股权，不过现阶段不可能，“那参股20%总是比5%好.”

**期盼与担忧交缠**

整体而言，这次台湾银行圈期待很深，但金银二会的红包仍有还没实现，像是绿色通道设点优惠等，银行圈深怕期待越高，若到时政策未能落实，便只成为空炮弹，失望会更深。

上回金银会共释出四大红包，其中绿色通道范围到现在都还未能兑现。第一金控(2892.TW)旗下的第一银行前年10月就获得金管会核准在成都设立第二家分行，成为台资银行前进绿色通道的首例，不过案子到现在还搁在大陆银监单位，到现在都还无下文。

除了绿色通道外，台资银行普遍期待银监会放宽台商定义及速审卡关的申请案，否则符合现行规定的台商仅占整体台商5-10%，造成台资银行大陆分行扩充台商人民币业务时绑手绑脚。

台湾银行公会理事长刘灯城表示，符合规定的申请案，希望大陆方面尽速审理，目前虽有12家台资银行设立大陆分行，但第二家大陆分行、子行及支行申请案到现在都未获核准。

不过，大陆方面释出善意，抢在金银三会前夕核准台湾华南金控(2880.TW)旗下华南银行深圳分行筹备全面性人民币业务，为台资银行首家，最快4月可望顺利开办.

金管会统计已核准12家台湾银行赴大陆地区设立子、分(支)行及子银行，其中10家已开业并设有6家代表人办事处；大陆地区银行来台则有中国银行及交通银行台北分行已开业，并有6家台资银行大陆分行已开办台资企业人民币业务。

相对于台湾银行热盼在大陆拓展业务，陆银对入台的兴趣则相对淡然。

中国建行总行一位人士表示，建行台北分行已经筹备了很长时间，计划下个月开业，计划成为第三家在台湾设有分行的中国大陆银行。还计划在俄罗斯、卢森堡和迪拜开设分行，但相对而言，台湾分行无论从注册资本金、规模、日均存贷款、预期盈利目标等均在四个分行中算是最小的。大陆银行进入台湾主要是出于贸易往来、跟随主要客户群尤其是国有企业走出去的需要，是亚洲布局的一部分。

此外，台湾金管会积极规划与大陆银监会签订境外理财合作备忘录(MOU)，藉此开放大陆银监会核准的QDII来台投资，将活络台湾金融市场。

“金融类股表现与两岸政策有很大关连，”保德信投信投资管理部协理叶献文说。

叶献文表示，在人民币业务及参股题材受惠下，4月即将举行的金银三会，若能为台湾金融业者登陆带来更多发展机会，相关个股获利有机会成长。

他认为，考量过去外资平均对金融股持股约25%，目前却仍低于平均水准，若其看好两岸和平红利回补持股，短线还有上涨空间。

当地时间12:32，台湾金融保险指数.TFNI周一上涨1.37%，报938.41点，表现优于台湾加权指数的0.91%的涨幅。(完)

(审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。