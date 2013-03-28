台湾金管会称正评估允许大陆自然人至台湾投资股市

路透台北3月28日 - 台湾金管会周四表示，近期将与中央银行及陆委会等相关单位，讨论及评估规划开放大陆自然人(一般民众)至台湾投资股市。而针对台湾本地银行发行银联卡议题，金管会也称已有整体规划。

金管会主委陈裕璋周四于立法院备询时，针对立法委员提问做出上述回应。

“我们就是先机构投资人，然后再自然人(投资台湾股市)，...我们有既定时程，就是要和相关部会协调一下。”他说。

目前台湾只允许大陆合格境内机构投资者(QDII)至台湾投资股市。台湾央行副总裁杨金龙今日于同一场合表示，目前陆资至台湾投入股票市场的金额并不大，约有2亿多美元。而台湾目前允许的上限为5亿美元。

此外，陈裕璋也表示，目前没有禁止本地银行发行银联卡，但涉及两岸金融机制的问题，金管会需要有配套措施。

“正在整体规划中，好了就会来做。”陈裕璋表示。惟他并未进一步指出时间点为何。

两岸银行监管机构合作会议将于4月初在台北举行。大陆银监会主席尚福林将率团来台，两岸参股料将首度搬上金银会谈判桌，陆银参股金控旗下银行上限最高或可提升至20%，并有望推动两岸相互参股获得突破。(完)

(记者 林妙容; 审校 张喜良)

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