台海两岸服务贸易协议中电子商务迈大步 银行及证券开放亦可落实

* 电子商务迈开大步

* 银行及证券业开放共识亦可落实

* 两岸向准FTA进一步迈进

路透台北4月24日 - 台湾与大陆的两岸服务贸易协议谈判瓜熟蒂落，只待上半年两岸谈判机构--海基会与海协会商定时间签署。此份两岸经济协议(ECFA)下的服务贸易协议进一步加大两岸服务市场的开放，未来并将定时检讨，待两岸货品贸易协议进一步完成，两岸即拥有一份准FTA(自由贸易协定)的完整架构。

一位熟悉谈判进程的消息人士周三指出，台湾与大陆已对服务贸易协议协商完毕，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项产业市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影等产业的市场开放条件。

消息人士称，预计两岸在短期内即可就服务贸易协议举行新一轮两岸会谈并签署协议，并首次由新任的台湾海基会董事长林中森及大陆海协会内定会长陈德铭签署。

中国国务院台湾事务办公室于周三举行的记者会上称，海协会将于本周五(26日)换届，推举新领导。

**银行、证券及保险市场也将进一步开放**

除了各项行业别的开放外，在大陆对台湾放宽市场准入方面，此前两岸于1月金证会及4月金银会达成的各10多项共识将写入协议文本，以获得落实。此举将推快包括台湾1,000亿人民币RQFII(人民币合格境外机构投资者)回流机制的设立，以及提高陆资参股台湾银行上限的进行。

而在保险业部分，陆方亦于协议中承诺积极支持台湾保险业者经营汽机车强制责任险，为业者申请提供便利。

台湾富邦金控(2881.TW)旗下富邦财险去年11月已获得中国保监会许可经营机动车交通事故责任强制保险(交强险)，成为台资第一家、外资第二家获得大陆交强险经营许可的产险公司。中国大陆于去年4月修改规定，开放外资产险公司经营交强险。

在电子商务部分，大陆将允许台资企业于福建省设立电子商务网站持股达55%，超越香港CEPA可持股50%。但此类网站必须是类似购物性质的纯商务网站，含新闻等在内的新闻网站不在开放之列。

近来大陆淘宝网在台湾业绩火红，令外界关注两岸电子商务网站相互市场的开放进程。

在医疗产业部分，大陆将允许台资独资医院设置地点扩大至22个省会城市及四个直辖市，此前ECFA(两岸经济协议)早收清单部分只允许台资在上海市、江苏省、福建省、广东省及海南省设立独资医院。而合资医院的设立，则放宽台资合资医院设立门槛至国民待遇，将比照陆资医院设立条件。

在社会服务部分，开放台资企业于福建省及广东省可独资经营养老及残疾人福利机构，并开放台资企业独资经营殡仪悼念及骨灰安葬设施。

在运输服务方面，将开放台资企业独资设立公路货运运输公司，及开放台资合资企业设立公路客运运输服务企业。

大陆对台湾的服务业放宽项目还包括台资线上游戏公司的申请设立比照香港CEPA审查时限上限为两个月、电脑服务业的审查资格放宽至将台湾业绩认列、台湾独资营造业在大陆承揽工程时，不再限于外资投资达50%以上的国际标，以及放宽台资企业独资设立环保服务公司等。

**台湾开放陆资参股营造业**

至于台湾对大陆的服务业市场开放承诺，将开放陆资至台湾参股营造业，其股权比例最高可至12%。并开放陆资企业至台湾独资设立旅行业，上限为三家，但承作业务仅限于台湾人在台湾的旅游。此外也放宽每年大陆影片出口至台湾映演的部数提高至15部，目前限制为10部。

在台湾三项对陆资的开放中，以营造业参股影响最为重大。主要是台湾营造业认为，允许陆资参股台湾营造业，将有助台湾业者赴大陆承揽工程。

台湾经建会的资料指出，2011年台湾服务贸易总额达883亿美元，为历年最高水准；而亚洲开发银行的资料显示，2011年中国大陆的服务贸易总额在全球排名第四，仅次于美国、德国及英国，其服务贸易占全球比率为5.3%，服务贸易市场广大。(完)

(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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