两岸货贸协议将重启谈判 面板、汽车等产品是关键--报载

路透台北8月4日 - 台湾工商时报周一指出，两岸货贸协议将于8月间复谈。今日两岸经合会代表团出发前往北京，届时与大陆商务部协商第九回合货贸协议的复谈时间与地点，重点将针对面板、工具机、石化、汽车等四项敏感性工业产品谈判降税时程。

该报导指出，两岸货贸第九回合谘商，台湾方面的主谈人临时更换，将由经济部经贸谈判代表办公室副总谈判代表杨珍妮代表上阵，杨珍妮将于下周一(11日)接任国贸局长，这项人事案政院近日内可望拍板，杨珍妮可望成为国贸局有史来首位女局长。

本次经合会例行会议由台湾海基会副董事长张显耀、及大陆海协会常务副会长郑立中担任双方召集人，台湾经合会首席代表经济部次长卓士昭、陆委会、经济部、国发会、金管会、财政部等经合会代表，与陆方经合会首席代表、商务部副部长高燕等人进行会谈。

在议题方面，双方将检视〞海峡两岸经济合作架构协议〞(ECFA)执行现况与推动议题的进展，包括货品贸易、服务贸易、投资、争端解决、产业合作及海关合作等六个工作小组的工作进展、两岸经贸团体互设办事机构等经济合作事项。

工商时报指出，由于中韩FTA(自由贸易协定)可望在9月展开第13回合谘商，赶在年底APEC领袖会议期间签署，且大陆领导高层已表明不会为台湾停下与他国FTA脚步，因此这次两岸经合会将积极洽谈时间地点。

工商时报引述未具名的高层指出，中韩FTA在面板、工具机、石化及汽车整车降税，面临阻力与台湾差不多，台湾方面担心一旦中韩FTA先行突破，即使生效首年面板降税一半约2.5%关税，台湾的面板出口市场也会全被南韩所取代。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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