中国全面二孩政策效果符合预判 未来不缺人口数量--卫计委

路透北京3月11日 - 中国国家卫生计生委副主任王培安周六称，数据显示全面两孩政策实施的效果是相当明显、相当乐观，符合预判，且调整政策后的效应会影响以后的人口结构，中国的人口问题不缺数量，不光是现在不缺，未来几十年，未来一百年都不会缺人口数量。

他在卫计委两会期间的发布会上称，在“十三五”（2016-2020年）时期全面两孩政策影响下每年出生人口规模1,700万-1,900万左右，到2030年峰值时期中国人口有14.5亿左右，2050年有14亿左右，本世纪末11亿以上，中国更应该关注的是中国人口的素质，同时也要特别关注中国人口的结构问题。

“（全面两孩政策）...这个政策从去年年初开始正式实施，从一年多的情况来看，可以用两句话来概括：一句话叫做成效初显，一句话叫做符合预判。”他称。

调查显示，影响群众生育意愿的因素主要是三方面的原因，包括妇女的职业发展；婴幼儿抚育面临困难，托幼特别是三岁以下小孩的托幼资源比较缺乏，多数家庭主要靠祖辈抚育第三代，以及经济上的压力。

数据显示，截至去年12月底，政策刚好实施一年，全国住院分娩的婴儿活产数是1,846万,实际生育的小孩数量大于这个数字，因为住院分娩率达到了99%。这个数字是2000年以来中国出生规模最大的一年，去年总和生育率达到1.7%，而新世纪以来，总和生育率一直在1.5-1.6%之间徘徊。

王培安称，中国明确提出要构建家庭发展支持体系，鼓励按政策生育，推动各地进一步完善延长产假、设立陪产假等制度，增加惠民利民服务措施。

下一步，卫计委将会同相关部门进一步健全完善税收、社会保障、住房、就业等政策，优先配置妇幼保健、托幼、学前和中小学教育等公共服务资源，构建生育友好的社会环境，鼓励群众按政策生育，保持适度生育水平，促进人口长期均衡发展。

中国劳动力的数量不是问题。数据显示，2015年，按照国际口径15-64岁的中国劳动年龄人口占总人口的73%，数量是10.03亿，到2020年还有9.85亿，到2030年还有9.52亿，到了2050年还有8亿多。现在，美国劳动年龄人口占总人口的比重是66%，欧洲是67%，日本是61%。（完）