中国双城记：金融机构异地设立金融市场部的美丽与哀愁

* 美丽:向行业集聚地集中,助推资金业务发展

* 哀愁:与总部的分离,会带来人员流失等难题

* 良方:理顺机制是关键,多考虑自身实际情况

作者 曹巍浩

路透北京1月19日电---中国传统佳节春节将至,回家是游子热议的话题.他们中也包括一群远离金融机构总部、在异地分支打拼的金融市场人士.

随着越来越多的金融机构选择或考虑赴异地设立金融市场部.一个个"双城记"的故事开始在圈内流传.

双城之选,一定程度上有助推动机构资金业务的发展,但同时也带来人员流失等诸多难题.事实上,双城不会是机构资金业务发展的万能良方,不能雪中送炭,但或许可以锦上添花.

哈尔滨银行将资金交易中心迁至北京已满一年.其总经理姜咏梅对路透表示:"在北京这个市场的前沿,我们实实在在地体会到了地缘优势."

"相比地缘,机制确实会更加重要一些.总体来说,(异地设立金融市场部门)还是利大於弊,这也应该会是一个趋势",她说.

国信证券首席银行业分析师邱志承也表示,金融机构异地设立金融市场部门,有助於跟同业进行沟通,一定程度上确实会助力业务发展.

**集聚的美丽:地缘+圈子**

金融机构,为何会选择离开温暖的总部"鸟巢",去陌生的异地开立金融市场部门?路透近期采访的十数位业内人士给出如下原因:向信息与人才聚合地集中、跟风、借搬迁之机助推理顺内部机制等.

向信息与人才聚合地集中是受访人士给出的最主要的原因.

"北京地缘优势很明显,大家都在金融街,跟同业、跟监管机构沟通会更顺畅些、更广泛些,"姜咏梅称,"相对於之前的闭塞,我们的沟通触角一下子得以延伸到全国."

"最主要的考量其实就是圈子关系啦,"深圳一参与了异地设立金融市场部门决策的大银行高管称,"信息啊,人才啊,肯定是越多越好."

诚然,每一笔具体资金业务,都是要由一个交易人与另一个交易人执行的."见面,肯定比电话、msn等沟通,会更加真实一些.之前熟悉的,会更熟悉;陌生的,也会熟悉起来."

行业集聚後,真能带动银行资金业务发展吗?受访人士均给出了肯定的回馈.

上海一供职于双城机构的债券交易员称,"想做大的话,还是要集聚,毕竟离市场近一些,市场环境好一些.本地比较主流的机构,多在走路五分钟的范围内,你说会方便吗?"

"路是一步步走出来的,也不是很好走,"一供职于双城机构的票据业务人士指出,"不过搬过来确实好做一点,方便一点.同业都在这,以前做笔交易,要坐飞机,现在开车也就10分钟,地域优势还是很明显的,本地基本上能解决我当前所有的业务问题."

除了向行业聚集地靠拢的考虑外,确实也不能排除一些机构有跟风之嫌.

借搬迁理顺内部机制也是部分机构的考量之一.一不愿透露公司名称的双城机构管理层表示,"跟总行在一起,很多东西,你也不好要求得太过分;搬出来,跟同业比一比,离职的现象多起来,总部自然会重视,机制也就能理顺一些."

**异乡的哀愁:是走还是留**

金融机构异地设立金融市场部门,在带来地缘优势的同时,首先要应对人员流失的难题,而人力资源是金融市场部门非常重要的资源.同样,随迁员工为融入新的城市,也要付出相当的个人代价.

生意就是生意,那些双城的记忆,在一些人心中是美丽,在另一些人心中却是黯然.在被问及"假如你所在机构没有搬往异地的话,你还会在那家机构吗"这个问题时,一些迫于双城压力而离职的人士多数回答"应该会留下".

一位曾深度参与异地设立金融市场部门的资深人士表示,在内部资源理顺的前提下,或有助於机构资金业务的发展,但对於部分员工,尤其是已成家立业的员工,也会带来种种的不便,进而导致一些骨干员工的流失.

他进一步表示,"一般会出现两种情况,一种是员工不愿意随机构外迁,选择内部转岗或者跳槽至本地其他机构;另一种就是,很多人既然(随机构)出来了,大地方好机会也会多一些,假如本机构内部资源没跟上,他们就会选择跳到其他机构."

而後一种情况,就是有市场人士笑称的"打开一扇门,另外一片天."

骨干员工的流失,必然令机构业务的操作伤筋动骨,但无疑也会给一些资历较浅的员工更大的成长空间;有些机构会选择本地化校园招聘来弥补人员流失的伤痛,但若内部体制难以理顺,还是难免会再次陷入"为他人做嫁衣"的尴尬境地.

即使员工选择跟随机构迁往异地,他们中的不少人,还是会要面临两地分居、重新置业、户籍身份等形形色色的问题,即所谓的"无房、无车、无户口."

在路透采访的双城机构中,为员工解决的生活问题包括适当提高待遇、提供租房和往返交通补贴等.但机构的所作为,与大多数员工的所期望,差距还是存在的.

上述银行高管即称,"虽然在(总部)当地,我们的收入可能还可以;但假如搬到上海、北京这些地方的话,生活压力还是存在的."

**良方:理顺机制,量力而行**

每一枚硬币都有两面.从金融机构角度看,除了人员流失难题外,还面临经营管理费用的增加、与总部的信息沟通、与迁出迁入地管理部门的沟通成本等问题.

一家设立异地资金部已逾五年的机构总部人士就表示,"信息沟通、传达,肯定会有一些不方便的地方.就是内部盖个章,也会麻烦些."

与迁出迁入地政府部门的沟通成本是另一个不能忽略的问题.金融市场部门人数虽不多,但给所在地贡献的税收却多比较可观.故在迁出时,与当地财税部门的沟通,也多是周折不少.即使是迁入地,也不一定会举双手欢迎.

面对以上诸多困难,市场共识是,资金业务发展的决定因素是机构内部机制是否理顺,在作出异地设立金融市场部门等类似决定时,更多地需要考虑自身实际情况,量力而行.

上述市场资深人士表示,资金业务能否大发展,决定性因素在於金融机构自身的制度设计是否能支撑其发展, "用人机制啊、信息机制啊,理顺了,在哪都ok;或者说这些机制理顺了,所谓的人才信息优势才能发挥出来."

该判断得到近乎所有受访人士的认同.另一市场资深人士就点评说, "其实对於很多并不活跃的机构来说,根本没必要搬;本来规模就小,分户不分人,不管搬与不搬,很多问题都解决不了,信息的边际效益都不明显."

如若机制问题可以解决,市场人士多倾向於认为,人员流失,仅会是机构的阵痛;一则良好的制度设计,可以增强本机构对员工的吸引力;另外,纵是有骨干员工离职,机构也大可以挖别家的墙角.

上述供职于双城机构的交易员的回应就是明示."激励机制还是很到位的,压力也没那麽大."

姜咏梅给出的经验是,双城机构要主动加强本地化适应能力,及时吸引本地市场人士,辅之以随迁员工的传帮带,让团队进一步成熟,以应对各种状况.

其中她特别强调了银行高层视野的重要性."领导有全局视野,对部门的机制创新有更大的认同感,这样才留得住人.我们行目前就是这种情况,可能也会有人适应不了出来了又回去,对他们我们更希望内部换岗,毕竟经管知识还是很多部门都需要的."

与总部的信息沟通,可以通过集成通讯及办公软件等,在相当意义上弥补;而与迁出迁入地政府部门的沟通成本,更多的也只是时间与资源的问题.

除了机制之外,管理软实力的提升亦很必要.有市场人士即表示,与总部在一起时,鉴於金融部门待遇的比较优势,纵是有领导层管理方式偏简单,员工的流动性也不会大;而双城之後,员工有更大的空间,管理水平也必须随之跟上才可以,"老板要care员工!"

用一位接近双城机构的交易员的话来说,"我肯定不会因为一个人跳槽走了,就不跟他(她)做交易了;这个市场本来流动性就挺大的,大家都是朋友,在哪儿区别不大的."(完)