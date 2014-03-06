中国“两会”日程（3月6日-13日）

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
3/6（星期四）
09:00 财政部部长楼继伟等就“财税体制改革和财政工作”答记者问
10:30 农业部长韩长赋等就“扎实深化农村改革，加快发展现代农业”答记者问
14:30 中国工商银行原行长杨凯生等全国政协委员谈深化改革推动经济持续健康发展
16:00 卫生计生委主任李斌就“卫生计生事业改革发展”答记者提问
3/7（星期五）
09:00 商务部部长高虎城就“商务发展与对外开放”的相关问题答记者问
10:30 原新闻出版总署副署长李东东等全国政协委员谈推进人民政协协商民主建设
15:00 全国政协十二届二次会议第二次全体会议
3/8（星期六）
09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议
10:00 外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”答记者问
15:00 环保部有关负责人答加强环境保护建设美丽中国
3/9（星期日）
09:00 全国人大二次会议第二次全体会议
10:30 中国文联副主席冯骥才等全国政协委员谈保障和改善民生促进社会公平正义
15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议
3/10（星期一）
15:00 全国人大二次会议第三次全体会议
最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告
最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告
3/12（星期三）
09:00 全国政协十二届二次会议闭幕
3/13（星期四）
09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会
闭幕后国务院总理李克强答中外记者答
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)here
(发稿 黄凯)
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