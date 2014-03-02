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时事要闻 | 2014年 3月 2日 星期日 12:24 BJT

中国人大和政协十二届二次会议日程

3/2(日)

15:00 全国政协十二届二次会议新闻发布会，大会新闻发言人吕新华答记者问。

3/3(一)

全国政协十二届二次会议召开

3/5(三)

全国人大十二届二次会议开幕会 政府工作报告

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)

(整理 黄凯)

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