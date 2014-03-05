中国“两会”日程（3月5日-13日）

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
3/5（星期三）
09:00 全国人大十二届二次会议开幕会
国务院总理李克强作政府工作报告
15:00 发改委主任徐绍史就“经济社会发展与宏观调控”答记者问
小组会议（讨论政府工作报告）
3/6（星期四）
09:00 财政部部长楼继伟等就“财税体制改革和财政工作”答记者问
10:30 农业部长韩长赋等答就“扎实深化农村改革，加快发展现代农业”答记者问
14:30 中国工商银行原行长杨凯生等全国政协委员谈深化改革推动经济持续健康发展
16:00 卫生计生委主任李斌就“卫生计生事业改革发展”答记者提问
3/7（星期五）
09:00 商务部部长高虎城就“商务发展与对外开放”的相关问题答记者问
10:30 原新闻出版总署副署长李东东等全国政协委员谈推进人民政协协商民主建设
15:00 全国政协十二届二次会议第二次全体会议
3/8（星期六）
09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议
3/9（星期日）
09:00 全国人大二次会议第二次全体会议
10:30 中国文联副主席冯骥才等全国政协委员谈保障和改善民生促进社会公平正义
15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议
3/10（星期一）
15:00 全国人大二次会议第三次全体会议
最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告
最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告
3/12（星期三）
09:00 全国政协十二届二次会议闭幕
3/13（星期四）
09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会
闭幕后国务院总理李克强答中外记者答
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)here
(发稿 黄凯)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)