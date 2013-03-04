中国人大和政协十二届一次会议日程表（3月5日－3月17日）

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
3/5(二)
上午9时 全国人大十二届一次会议开幕会 政府工作报告
下午3时 政协小组讨论
3/6(三)
上午9时 政协小组讨论
上午10时 人大会议记者会 发改委主任张平答“经济社会发展与宏观调控”
下午3时 政协小组讨论
3月7日（四）
上午9时 政协小组、界别联组讨论
下午3时 人大会议记者会 科技部部长万钢答答“创新驱动发展战略”
下午3时 政协十二届一次会议第二次全体会议
3月8日（五）
上午9时 政协十二届一次会议第三次全体会议
下午3时 政协小组讨论
3月9日（六）
上午9时 政协主席团常务主席会议第一次会议
下午3时 政协小组讨论
3月10日（日）
上午9时 全国人大十二届一次会议第三次全体会议
1. 听取最高人民法院工作报告
2. 听取最高人民检察院工作报告
3. 听取关于国务院机构改革和职能转变方案的说明
下午3时 政协小组讨论
3月11日（一）
上午9时 政协主席团常务主席会议第二次会议
下午3时 政协十二届一次会议第四次全体会议
选举政协第十二届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员
3月12日（二）
全国人大会议休会一天
上午9时 政协十二届一次会议闭幕会
3月13日（三）
全国人大会议开始开决定国家领导人人选
上午9时 政协十二届一次会议闭幕会
3月17日（日）
全国人大十二届一次会议举行闭幕式
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)
(整理 黄凯; 审校 杨淑祯)
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)