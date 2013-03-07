中国人大和政协十二届一次会议日程表（3月7日—3月17日）

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
3月7日（四）
上午 9时 人大代表团全体会议 / 政协小组、界别联组讨论
9时-10时 政协会议记者会：政协委员谈推动科学发展
下午 3时 人大代表小组会议 / 政协十二届一次会议第二次全体会议
人大会议记者会 科技部部长万钢答“创新驱动发展战略”
3月8日（五）
上午 9时 人大代表小组会议
政协十二届一次会议第三次全体会议
上午10时 人大会议记者会 商务部部长陈德铭答“发展国内外贸易和促进经济合作”
下午 3时 全国人大十二届一次会议第二次全体会议
政协小组讨论
3时-4时 政协会议记者会：政协委员谈健全社会主义协商民主制度
3月9日（六）
上午 9时 人大代表团全体会议 / 政协主席团常务主席会议第一次会议
下午 3时 人大代表小组会议 / 政协小组讨论
人大会议记者会 五位负责人答“人大工作”
3月10日（日）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第三次全体会议，听取关于国务院机构改革和职能转变方案的说明等。
下午3时 人大代表团全体会议 / 政协小组讨论
3月11日（一）
上午 9时 人大代表小组会议
政协主席团常务主席会议第二次会议。
下午 3时 人大代表团全体会议，审议国务院机构改革和职能转变方案。
政协十二届一次会议第四次全体会议，选举政协第十二届全国委员会主席等。
3月12日（二）
全国人大会议休会一天。
上午 9时 政协十二届一次会议闭幕会。
3月13日（三）
人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿协商全国人大委员长、国家主席等国家领导人人选；审议关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案。
3月14日（四）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第四次全体会议，表决关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案；选举全国人大委员长、国家主席等。
下午 3时 人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿国务院总理等人选。
3月15日（五）
上午 9时 全国人大十二届一次会议第五次全体会议，决定国务院总理等的人选。
下午 3时 人大代表团全体会议，酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
3月16日（六）
上午 9时 人大代表小组会议审议各项决议草案；酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
下午 3时 全国人大十二届一次会议第六次全体会议，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。
3月17日（日）
上午 9时 全国人大十二届一次会议闭幕会
表决关于政府工作报告的决议草案等
中华人民共和国主席讲话
第十二届全国人大常委会委员长讲话
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)
日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)
(整理 黄凯; 审校 张喜良)
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。