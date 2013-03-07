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时事要闻 | 2013年 3月 7日 星期四 08:56 BJT

中国人大和政协十二届一次会议日程表（3月7日—3月17日）

3月7日（四）

上午 9时 人大代表团全体会议 / 政协小组、界别联组讨论

9时-10时 政协会议记者会：政协委员谈推动科学发展

下午 3时 人大代表小组会议 / 政协十二届一次会议第二次全体会议

人大会议记者会 科技部部长万钢答“创新驱动发展战略”

3月8日（五）

上午 9时 人大代表小组会议

政协十二届一次会议第三次全体会议

上午10时 人大会议记者会 商务部部长陈德铭答“发展国内外贸易和促进经济合作”

下午 3时 全国人大十二届一次会议第二次全体会议

政协小组讨论

3时-4时　政协会议记者会：政协委员谈健全社会主义协商民主制度

3月9日（六）

上午 9时 人大代表团全体会议 / 政协主席团常务主席会议第一次会议

下午 3时 人大代表小组会议 / 政协小组讨论

人大会议记者会 五位负责人答“人大工作”

3月10日（日）

上午 9时 全国人大十二届一次会议第三次全体会议，听取关于国务院机构改革和职能转变方案的说明等。

下午3时 人大代表团全体会议 / 政协小组讨论

3月11日（一）

上午 9时 人大代表小组会议

政协主席团常务主席会议第二次会议。

下午 3时 人大代表团全体会议，审议国务院机构改革和职能转变方案。

政协十二届一次会议第四次全体会议，选举政协第十二届全国委员会主席等。

3月12日（二）

全国人大会议休会一天。

上午 9时 政协十二届一次会议闭幕会。

3月13日（三）

人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿协商全国人大委员长、国家主席等国家领导人人选；审议关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案。

3月14日（四）

上午 9时 全国人大十二届一次会议第四次全体会议，表决关于国务院机构改革和职能转变方案的决定草案；选举全国人大委员长、国家主席等。

下午 3时 人大代表团全体会议或代表小组会议，酝酿国务院总理等人选。

3月15日（五）

上午 9时 全国人大十二届一次会议第五次全体会议，决定国务院总理等的人选。

下午 3时 人大代表团全体会议，酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。

3月16日（六）

上午 9时 人大代表小组会议审议各项决议草案；酝酿国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。

下午 3时 全国人大十二届一次会议第六次全体会议，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长等的人选。

3月17日（日）

上午 9时 全国人大十二届一次会议闭幕会

表决关于政府工作报告的决议草案等

中华人民共和国主席讲话

第十二届全国人大常委会委员长讲话

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)

日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)

(整理 黄凯; 审校 张喜良)

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