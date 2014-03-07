中国“两会”日程（3月7日-13日）

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
3/7（星期五）
09:00 商务部部长高虎城就“商务发展与对外开放”的相关问题答记者问
10:30 原新闻出版总署副署长李东东等全国政协委员谈推进人民政协协商民主建设
15:00 全国政协十二届二次会议第二次全体会议
3/8（星期六）
09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议
10:00 外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”答记者问
15:00 环保部有关负责人答加强环境保护建设美丽中国
3/9（星期日）
09:00 全国人大二次会议第二次全体会议
10:30 中国文联副主席冯骥才等全国政协委员谈保障和改善民生促进社会公平正义
15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议
3/10（星期一）
15:00 全国人大二次会议第三次全体会议
最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告
最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告
3/12（星期三）
09:00 全国政协十二届二次会议闭幕
3/13（星期四）
09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会
闭幕后国务院总理李克强答中外记者问
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(发稿 黄凯)
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