商务部简化并购交易审批流程 为企业与银行节省成本

路透香港10月21日 - 中国商务部审批国内与海外并购交易的速度更加快捷。这一转变不但令企业的法律成本得以降低，更指明了商务部未来的前进方向。

尽管自2008年成立以来，商务部反垄断局仅仅阻止了两笔并购交易，但并购律师和银行人士原先一直对商务部处理交易的速度和附加条件略有微词。

不过，商务部在4月颁布了所谓“简易案件”的新办公流程。交易审批的时间能够节省将近一半。律师表示，此举是商务部提高办事效率策略的一个环节，并且有助于提高该政府机构的专业形象。

本月商务部亦颁发了迄今为止最为全面的数据集，其中包括交易信息和结案日期。律师表示，对于商务部而言，这是走向公开透明的一个里程碑。

“就我们的经验和从别人那儿听到的，商务部在透明度方面做得越来越好，”史密夫斐尔（Herbert Smith Freehills）律所亚洲竞争法业务的负责人Mark Jephcott说道。“从最近我们的一笔交易来看，从开始到完成用了三个月，这是惊人的，在一年前根本不可能。”

律师称，商务部的新作法，使企业更容易规划及执行收购，以简易案件而言，法律成本最多可减少40%至平均约80,000美元。

据诺顿罗氏(Norton Rose Fulbright)法律事务所的交易数据分析，在简易案件程序处理新规下，商务部审批申报的案例平均用时26个日历日。

该数据涵盖了5-9月底申报并处理的20宗交易。批准英国罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc)(RR.L)收购Rolls Royce Power Systems仅用了19天，为最快审批案例。

律师称，简化流程新规执行后，之前用时五到八个月的收购案，现在可以在三至五个月的时间完成审查。

“这和欧盟审批简易案件的情况差不多，”诺顿罗氏驻香港的合伙人Marc Waha说道。他估计现在约有一半的并购交易是据简化新规申报。(完)

(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 朱晓军/蔡美珍)

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