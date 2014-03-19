更正-路透专访：中国前石油大亨龚家龙携海外项目东山再起

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(更正：内文第一段内容应为加拿大的“天然气项目”，非“石油项目”。本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月19日（记者 陈爱珠） - 中国前石油大亨龚家龙2007年因挪用资金等罪名锒铛入狱，如今试图通过在加拿大的一个天然气项目东山再起。
龚家龙在1990年代掌管着中国最大的民营石油企业，他的天发集团在巅峰时期市值曾高达170亿元人民币，但2006年龚家龙被刑拘，后来以挪用资金、披露上市公司信息违规等罪名入狱。
此后龚家龙的商业帝国迅速瓦解，多数业务在政府拍卖中卖给了国企。
龚家龙2008年获释后提出申诉，法院再审后作出无罪判决。
出狱后，龚家龙投资加拿大两家小型油气企业，并成立公司在加拿大港口城市斯图尔特兴建一个液化天然气项目。
60岁的龚家龙在北京的办公室里说：“我对天然气很着迷，我们现在计划的项目跟我以前涉足的项目相似。”他办公室墙上挂着加拿大资源分布图。
龚家龙与加拿大合作伙伴设立的加拿大斯图尔特能源集团（Canada Stewart Energy Group），于3月5日向加拿大监管机构申请每年出口3,000万吨天然气的许可。
加拿大斯图尔特能源集团申请文件中称，计划在2017年完成一个年产量500万吨的浮式液化装置，到2025年实现3,000万吨的总产能。
一些专家质疑龚家龙的公司是否有足够财力或足够天然气资源，来启动一个如此庞大的项目。龚家龙估计该项目投资将达300亿美元。
欧洲一家金融机构在新加坡的银行家称，龚家龙必须具体说明天然气供应来源，除非是有重大的天然气发现，否则很少有银行愿意提供融资。
这位银行家还表示，涉及这样的大项目，银行会要求10-20%的股权投资，才会考虑放款。
中国一家民营石油公司的高管认识龚家龙已超过10年了，他说龚家龙是个很想成就事业的人，过去的挫折只会让他的决心更坚定。
他说：“但我对他的加拿大液化天然气项目确实有疑问。他可能只是想先获得批准，然后再慢慢把它建起来。”
龚家龙对这些质疑不以为然，他称面对的主要挑战是取得加拿大当地土着居民的支持。
很少接受采访的龚家龙说：“一旦做到了这点，再去寻找投资者开发蕴藏丰富的加拿大天然气资源、进入我们的管道，那就应该容易多了。”
他自信能在中国找到客户。他称，天津就是个潜在客户，中国有许多天然气接收终端来处理进口天然气。
龚家龙称，已初步选定了几个潜在投资方，包括中国国企、民营企业以及国外企业。但他未具体透露是哪些公司。
龚家龙在中国的命运波折，凸显企业家在可能挑战国家主导权的行业面临的风险。
龚家龙曾经当过石油钻探工、当过卡车司机，1988年在湖北成立了公司，后来更名为天发集团。
天发集团迅速发展为中国最大的民营石油企业，1996年挂牌上市。
但随着中国能源业重组，天发集团逐步崩溃。
龚家龙说：“我们的油品经营牌照突然被吊销了。拥有了18年的公司突然瓦解，近2万名员工没工作了，这在很多其他国家是闻所未闻。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜(完)
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