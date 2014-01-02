中国富豪陈光标有意收购纽约时报 但胜算不大

路透北京12月31日 -行事一向出人意表的中国回收行业大亨陈光标周二表示，他正准备为收购纽约时报(NYT.N)展开谈判。

他表示，这次收购的态度是非常认真的，为此他已经考虑了两年多时间。他预计对此事的谈判将于1月5日开始，届时他将在纽约同“主要股东”进行会晤。

他认为，只要价格合适，没有什么是不可以买的。

纽约时报长期以来一直由Ochs-Sulzberger家族控股，出售给陈光标的可能性不大。

纽约时报发言人称，公司不对传闻置评。

陈光标认为纽约时报的价值在10亿美元，但他表示愿意进行协商。纽约时报目前的市值为24亿美元。

陈光标表示，就算无法收购纽约时报，能当控股股东也可以，如果连这也做不到，那就单纯入股。

纽约时报股价周二收跌1.37%报15.87美元，盘中一度触及16.14的五年半高点。(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)

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