中国富豪陈光标有意收购纽约时报 但胜算不大

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透北京12月31日 -行事一向出人意表的中国回收行业大亨陈光标周二表示，他正准备为收购纽约时报(NYT.N)展开谈判。
他表示，这次收购的态度是非常认真的，为此他已经考虑了两年多时间。他预计对此事的谈判将于1月5日开始，届时他将在纽约同“主要股东”进行会晤。
他认为，只要价格合适，没有什么是不可以买的。
纽约时报长期以来一直由Ochs-Sulzberger家族控股，出售给陈光标的可能性不大。
纽约时报发言人称，公司不对传闻置评。
陈光标认为纽约时报的价值在10亿美元，但他表示愿意进行协商。纽约时报目前的市值为24亿美元。
陈光标表示，就算无法收购纽约时报，能当控股股东也可以，如果连这也做不到，那就单纯入股。
纽约时报股价周二收跌1.37%报15.87美元，盘中一度触及16.14的五年半高点。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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