中国2013年将下调两种天然橡胶制品进口关税

路透北京12月17日 - 中国财政部周一宣布,2013年将下调两种天然橡胶产品的进口关税,旨在鼓励进口.中国是全球最大的橡胶消费国.

财政部声明表示,烟胶片的进口关税将定为价格的20%,每吨1,200元人民币为封顶上限.2012年时的关税上限为每吨1,600元人民币.

技术分类天然橡胶(TSNR)的税率也被下调,上限从2012年的每吨2,000元人民币降至2013年的1,200元.

诚然,进口关税的下调将令中国国内橡胶产商承压,因海外进口的更为便宜.此外,加上海内外需求都疲弱,已经导致国内库存大涨.

中国在2011年进口了210万吨天然橡胶,较2010年增加13%,主要来源是泰国、印尼和马来西亚.(完)

(编译 高琦 审校 石冠兰)

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