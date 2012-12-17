中国2013年将下调两种天然橡胶制品进口关税

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月17日 - 中国财政部周一宣布,2013年将下调两种天然橡胶产品的进口关税,旨在鼓励进口.中国是全球最大的橡胶消费国.
财政部声明表示,烟胶片的进口关税将定为价格的20%,每吨1,200元人民币为封顶上限.2012年时的关税上限为每吨1,600元人民币.
技术分类天然橡胶(TSNR)的税率也被下调,上限从2012年的每吨2,000元人民币降至2013年的1,200元.
诚然,进口关税的下调将令中国国内橡胶产商承压,因海外进口的更为便宜.此外,加上海内外需求都疲弱,已经导致国内库存大涨.
中国在2011年进口了210万吨天然橡胶,较2010年增加13%,主要来源是泰国、印尼和马来西亚.(完)
(编译 高琦 审校 石冠兰)
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