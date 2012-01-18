中国与阿联酋央行签署本币互换协议

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京1月18日电---中国人民银行周二晚间称,经国务院批准,周二(17日)中国央行与阿联酋中央银行在迪拜签署了中阿双边本币互换协议.
互换规模为350亿元人民币/200亿迪拉姆(约55.4亿美元)),有效期三年,经双方同意可以展期.旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,共同维护地区金融稳定.
自2008年12月以来,中国已经通过与韩国、马来西亚、印尼、香港、白俄罗斯、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰、乌兹别克斯坦和蒙古等签署货币互换协议,扩大了人民币的影响力.
2011年先後与巴基斯坦,泰国等东盟国家签署货币互换协议.(完)
欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
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路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)