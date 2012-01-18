中国与阿联酋央行签署本币互换协议

路透北京1月18日电---中国人民银行周二晚间称,经国务院批准,周二(17日)中国央行与阿联酋中央银行在迪拜签署了中阿双边本币互换协议.

互换规模为350亿元人民币/200亿迪拉姆(约55.4亿美元)),有效期三年,经双方同意可以展期.旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,共同维护地区金融稳定.

自2008年12月以来,中国已经通过与韩国、马来西亚、印尼、香港、白俄罗斯、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰、乌兹别克斯坦和蒙古等签署货币互换协议,扩大了人民币的影响力.