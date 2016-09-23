下周起人民币对阿联酋迪拉姆和沙特里亚尔可直接交易--CFETS

路透北京9月23日 - 中国外汇交易中心周五称，将自下周一（26日）起在银行间外汇市场开展人民币对沙特里亚尔、人民币对阿联酋迪拉姆直接交易，以满足经济主体降低汇兑成本的需要。

刊登在中国外汇交易中心的新闻稿指出，在银行间外汇市场开展人民币对阿联酋迪拉姆和人民币对沙特里亚尔的即期、远期和掉期询价交易，并实行直接交易做市商制度。

银行间即期外汇市场人民币对阿联酋迪拉姆和人民币对沙特里亚尔交易价在中国外汇交易中心公布的汇率中间价上下5%的幅度内浮动。

中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午9时15分对外公布当日人民币对阿联酋迪拉姆以及人民币对沙特里亚尔的汇率中间价。

人民币对阿联酋迪拉姆汇率以及人民币对沙特里亚尔的中间价的形成方式为：中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向做市商询价，并将直接交易做市商报价平均，得到当日的汇率中间价。（完）