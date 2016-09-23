下周起人民币对阿联酋迪拉姆和沙特里亚尔可直接交易--CFETS

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月23日 - 中国外汇交易中心周五称，将自下周一（26日）起在银行间外汇市场开展人民币对沙特里亚尔、人民币对阿联酋迪拉姆直接交易，以满足经济主体降低汇兑成本的需要。
刊登在中国外汇交易中心的新闻稿指出，在银行间外汇市场开展人民币对阿联酋迪拉姆和人民币对沙特里亚尔的即期、远期和掉期询价交易，并实行直接交易做市商制度。
银行间即期外汇市场人民币对阿联酋迪拉姆和人民币对沙特里亚尔交易价在中国外汇交易中心公布的汇率中间价上下5%的幅度内浮动。
中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午9时15分对外公布当日人民币对阿联酋迪拉姆以及人民币对沙特里亚尔的汇率中间价。
人民币对阿联酋迪拉姆汇率以及人民币对沙特里亚尔的中间价的形成方式为：中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向做市商询价，并将直接交易做市商报价平均，得到当日的汇率中间价。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。