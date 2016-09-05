中国政府调查优步和梦工厂并购案 展现全球影响力

路透上海/香港9月2日 - 中国政府周五表示，正在调查涉及美国公司的两宗并购提议，这是中国政府在是否批准并购交易方面影响力越来越强的最新迹象--即便是那些似乎对中国影响甚微的交易。

中国商务部在周五的新闻发布会上表示，正在调查打车软件巨头滴滴出行收购美国竞争对手优步(Uber)中国业务的计划，以及康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)收购美国梦工厂动画(DreamWorksAnimation)的交易。

这两项调查是在杭州20国集团(G20)领导人峰会召开之前一天宣布的，凸显出中国商务部对于未寻求其批准而达成并购协议采取越来越强硬的立场。

一名国际关系专家认为，中国正越来越多地使用其监管权力对全球经济施加影响。

“梦工厂和康卡斯特几乎不会触碰到中国，但这是中国人宣示其全球新地位的一种方式。他们想要提醒我们，‘我们很强大，你们必须要注意到我们’，”华盛顿智库战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)的Jim Lewis表示。

中国商务部上月称，未收到有关滴滴和优步相关交易的申报。康卡斯特表示已完成了收购梦工厂的交易，这或许表明康卡斯特认为不需要等待中国审批。

中国商务部要求，若并购企业上年的全球营业额合计超过100亿元人民币(15亿美元)、或中国营收合计超过20亿元人民币(3亿美元)，相关企业须将并购交易通知该部。

滴滴称交易并未触及规定限额；而律师对梦工厂受到中国的反垄断调查表示惊讶，因梦工厂在中国的业务规模较小。

康卡斯特的代表拒绝就中国调查一事置评。

康卡斯特上周宣布完成对梦工厂的收购交易。若认为这两家企业本应申请批准，中国商务部则有权对企业进行处罚，也可强制其出售资产以获得批准，甚或解除交易。(完)