嘀嗒拼车与优步商谈合作--投资方

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月30日 - 中国P2P在线拼车平台嘀嗒拼车的一位早期投资方称，已与美国叫车服务公司优步（Uber)进行谈判，期冀促进嘀嗒拼车的业务扩张。目前，滴滴打车和快的打车合计占据中国叫车服务99%的市场份额。

嘀嗒拼车投资方易车控股有限公司的首席财务官张序安上周向路透表示，他已在北京见过优步的首席执行官特拉维斯·兰格尼（Travis Kalanick），商讨可能的投资或者合作。

优步的一位女发言人拒绝就此事置评。

在迅猛发展的中国移动叫车服务业中，投资嘀嗒或可为优步开辟一条“第二战线”。而双方组建合资公司亦可以帮助优步打破滴滴和快的近乎垄断的局面。滴滴和快的2月宣布“联姻”，合并成为一家60亿美元的公司。

拼车软件诞生后便麻烦不断，北京和世界其他城市的监管部门禁止向没有营运执照的司机收费的应用软件，但这却没有阻止这些应用软件从腾讯 和阿里巴巴 等互联网巨头处吸引大量投资。

嘀嗒现在并不收费--不像滴滴、快的和优步--但它计划最终从应用软件中获取收入。目前，嘀嗒的应用软件将司机和乘客匹配在一起，合乘方分摊汽油和停车费，最终摊下来的费用大约是打车费用的一半。

嘀嗒首席执行官宋中杰拒绝就此事置评，但表示嘀嗒正在寻求第三轮融资。嘀嗒在第一轮融资中获得1,000万美元，并在今年稍早些时候完成了由易车领投的第二轮融资。

宋中杰称，嘀嗒对来自优步等出租车或者专业叫车应用软件公司的投资持开放态度。嘀嗒自去年5月上线以来，已在八个城市吸引了200万名用户。

“他们对客户和司机有相对明确的细分，”宋中杰说道。“总的来说，这是一个不同的市场。”（完）