新疆“6·26”暴力恐怖案件一审宣判 三人死刑

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京9月12日 - 新华社报道称，新疆吐鲁番地区中级人民法院周四对鄯善县“6·26”暴力恐怖案件的四名被告人一审公开开庭审理并当庭宣判，三名被告以组织领导及参加恐怖组织等罪被判处死刑。
另外一名被告人被判处有期徒刑25年。
从四名被告人的名字判断，应该都是维吾尔族人。
今年6月26日在鄯善县发生的袭击活动，造成35人丧生，中国当局对这起事件定性为“恐怖袭击”。
这是2009年7月以来新疆发生的最严重暴力事件。2009年7月，新疆乌鲁木齐市发生打砸抢烧严重暴力犯罪事件，造成近200人丧生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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