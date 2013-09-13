新疆“6·26”暴力恐怖案件一审宣判 三人死刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月12日 - 新华社报道称，新疆吐鲁番地区中级人民法院周四对鄯善县“6·26”暴力恐怖案件的四名被告人一审公开开庭审理并当庭宣判，三名被告以组织领导及参加恐怖组织等罪被判处死刑。

另外一名被告人被判处有期徒刑25年。

从四名被告人的名字判断，应该都是维吾尔族人。

今年6月26日在鄯善县发生的袭击活动，造成35人丧生，中国当局对这起事件定性为“恐怖袭击”。

这是2009年7月以来新疆发生的最严重暴力事件。2009年7月，新疆乌鲁木齐市发生打砸抢烧严重暴力犯罪事件，造成近200人丧生。（完）