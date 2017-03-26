加强金融基础设施互联互通 债券交易系统联通首当其冲--上清所

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京3月25日 - 上海清算所董事长许臻近日称，英国“脱欧”为中国提供了潜在合作机会，其已与伦敦金融城、伦敦清算所、欧洲清算银行、德交所集团明讯银行等机构深入交流，希望加强金融基础设施的互联互通。
新华社周六报道，许臻在接受专访时表示，将先与国际金融机构的债券交易部分的标准、通信、传输等系统联通，待相关政策落地后，即可开展业务。
“人民币国际化进程中，先实现‘债券通’是可行性较强的互联互通方式。”他称，“因国债是投资结构配比中保值的部分，同时亦不涉及交易的时差问题，因此以国债为主的债券市场对外开放加强合作会进展更快。”
他并指出，从人民币自由兑换和国际化的开放程度来说，应是先在岸债券市场、货币市场开放，然后是股票市场、资本市场。
中国国务院总理李克强此前称，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。
上海清算所是经中国人民银行批准并由其主管的独立清算机构，并于日前在伦敦宣布正式设立海外第一家办事处。（完）
(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。