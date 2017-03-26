加强金融基础设施互联互通 债券交易系统联通首当其冲--上清所

路透北京3月25日 - 上海清算所董事长许臻近日称，英国“脱欧”为中国提供了潜在合作机会，其已与伦敦金融城、伦敦清算所、欧洲清算银行、德交所集团明讯银行等机构深入交流，希望加强金融基础设施的互联互通。

新华社周六报道，许臻在接受专访时表示，将先与国际金融机构的债券交易部分的标准、通信、传输等系统联通，待相关政策落地后，即可开展业务。

“人民币国际化进程中，先实现‘债券通’是可行性较强的互联互通方式。”他称，“因国债是投资结构配比中保值的部分，同时亦不涉及交易的时差问题，因此以国债为主的债券市场对外开放加强合作会进展更快。”

他并指出，从人民币自由兑换和国际化的开放程度来说，应是先在岸债券市场、货币市场开放，然后是股票市场、资本市场。

中国国务院总理李克强此前称，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。

上海清算所是经中国人民银行批准并由其主管的独立清算机构，并于日前在伦敦宣布正式设立海外第一家办事处。（完）