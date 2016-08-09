中国驻英大使对英国推迟欣克利角核电项目示警--金融时报

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透8月8日 - 英国金融时报周一报道，中国警告英国称，英国推迟180亿英镑(234.7亿美元)核电项目，使中英关系正处在一个“重要历史时刻”。
中国驻英大使刘晓明在金融时报撰文表示，他希望英国继续对中国开放，希望英国政府继续支持欣克利角核电项目，尽早做出决定。
英国上周表示，希望与中国保持更密切的关系，但顶住中国希望英国尽早就欣克利角核电项目做出决定的压力，此前英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在最后一刻临时决定推迟就该项目做出最终决策。
金融时报引述中国官员的话报道称，取消欣克利角核电项目的话，可能会危及其他已计划好的中国对英投资。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。