中国驻英大使对英国推迟欣克利角核电项目示警--金融时报

路透8月8日 - 英国金融时报周一报道，中国警告英国称，英国推迟180亿英镑(234.7亿美元)核电项目，使中英关系正处在一个“重要历史时刻”。

中国驻英大使刘晓明在金融时报撰文表示，他希望英国继续对中国开放，希望英国政府继续支持欣克利角核电项目，尽早做出决定。

英国上周表示，希望与中国保持更密切的关系，但顶住中国希望英国尽早就欣克利角核电项目做出决定的压力，此前英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在最后一刻临时决定推迟就该项目做出最终决策。

金融时报引述中国官员的话报道称，取消欣克利角核电项目的话，可能会危及其他已计划好的中国对英投资。(完)