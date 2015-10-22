英国默林牵手华人文化 将在上海建“乐高乐园”

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦10月21日（记者 Li-mei Hoang） - 中国国家主席习近平对英国进行国事访问期间，英国默林娱乐(MERL.L)宣布正与华人文化产业投资基金成立合资公司，将着手在上海及周边地区开发以家庭娱乐为主题的“乐高乐园”（Legoland），并在全国范围内开发一系列中小型室内外现场娱乐及主题公园项目。
默林首席执行官瓦尼（Nick Varney）对路透称，上海“乐高乐园”的投资规模将与其在日本、韩国和迪拜建设的规模约3亿美元的乐园项目相仿。
默林除了在中国发展其现有成功品牌譬如“地牢之旅”（The Dungeons）外，还将开发“功夫熊猫历险之旅”等新品牌。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。