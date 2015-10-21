中国国家主席习近平与英国皇室主要成员会面

中国外交部周三称，国家主席习近平在伦敦进行国事访问期间与英国皇室主要成员会面时谈到了足球、野生动植物保护和气候变化等问题。习近平在伦敦与查尔斯王储会面时高度赞赏英国皇室支持中英关系发展，欢迎英国王室成员多到中国访问。习近平周五将在英国首相卡梅伦的陪同下访问曼城足球俱乐部。路透