云毅国凯收购西布罗姆维奇足球俱乐部 大陆资本首涉英超

路透上海8月5日 - 中国云毅国凯（上海）体育发展有限公司将收购西布罗姆维奇控股有限公司100%股权，后者拥有西布罗姆维奇足球俱乐部的母公司西布罗姆维奇集团有限公司约88%的股权。本次收购完成后，西布罗姆维奇足球俱乐部将成为第一家由中国大陆资本控股的英超球队。

据云毅国凯新闻稿，云毅国凯的股东包括赖国传、棕榈生态城镇发展股份有限公司(002431.SZ)和云毅投资管理（上海）有限公司等分别参与设立的并购基金组成，赖国传是云毅国凯股东的主要出资人和实际控制人。不过新闻稿未披露本次交易的财务细节。

新闻稿称，目前，各方已就本次交易达成正式协议，尚需经过英超联盟及英国金融监管局的审批。

据棕榈股份周五盘后公告，云毅国凯注册资本16.8亿元人民币，在三方合资人中，棕榈股份作为有限合伙人设立的上海云邰投资管理中心出资3亿。云毅国凯的设立以收购西布罗姆维奇集团股权及进行相关的体育产业投资为目的。

新闻稿称，在本次收购完成后，不仅可以将西布罗姆维奇俱乐部成熟的足球产业经验与标准输入到国内体育小镇，在足球学校、商业比赛等体育产业领域进行深度市场开发，而且为体育小镇注入英超这一全球顶级赛事的优质主题IP，从而将体育与文化、旅游、娱乐等产业有机结合，做大做实“生态城镇+”内容端战略，实现两者的高度战略协同。

棕榈股份自2014年底开始转型生态城镇，公司规划在中国国内建设5-6个以足球为主题的体育小镇，目前正在与北京、贵州、广州、湖州、梅州等地探讨体育小镇的实施落地。

位于伯明翰的西布罗姆维奇足球俱乐部成立于1878年，并在1888年作为12名创始成员之一共同成立英格兰足球联盟。俱乐部成立至今，已有79个赛季位于英格兰顶级联赛；其中，2010/11赛季至今，已连续七个赛季位于英超联赛中，2015/2016赛季位居英超联赛第14名。该俱乐部已持续六个赛季实现盈利，2014/2015赛季净利达529.3万英镑。（完）