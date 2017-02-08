消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
中国尚未公布出席本次论坛的受邀领导人名单。
北京一名直接知悉受邀名单的外交消息人士告诉路透，特雷莎·梅在受邀之列。
“中国在选择其视为朋友、并将对推动‘一带一路’最具影响力的国家，”该匿名消息人士说道。
另外两名外交消息人士确认，特雷莎·梅在受邀领导人名单上。
“这是今年中国最重要的外交活动，”其中一名消息人士告诉路透。
中国外交部未立即就是否已邀请特雷莎·梅的置评请求作出回应。
特雷莎·梅的助手在伦敦确认，她今年将出访中国，商讨贸易关系；特雷莎·梅正在推动英国启动退欧谈判，为加强与大国的关系，特雷莎·梅进行了一系列出访。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
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